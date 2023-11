Vittorio Menozzi asfalta Giuseppe Garibaldi e difende la Luzzi!

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 28 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni Grande Fratello 2023,mette a postola sua amicizia con Beatrice! Le sue parole, LE PAROLE DEL MODELLO E INGEGNERE SU- Nuove discussioni nella puntata del 27 novembre 2023, nella quale abbiamo assistito all’eliminazione di Angelica Baraldi. In particolare,ha preso posizione,ndo il suo legame ...