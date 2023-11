Virus | ci risiamo? In Cina nuovo boom di polmoniti e solita opacità L’allarme di Pregliasco

Leggi su formiche

(Di martedì 28 novembre 2023) Inè diallarme. Dopo la diffusione di SarsCov2, ilresponsabile della pandemia che ha bloccato il mondo per due anni, la Repubblica popolare è dial centro dell’attenzione per i casi di polmonite atipica che sta colpendo diversi bambini, soprattutto nelle città di Pechino e Liaoning. La segnalazione, che è stata lanciata da ProMed – la stessa piattaforma ad aver condiviso per primarelativo alla Covid-19 – parla di una malattia infettiva respiratoria e, più nel dettaglio, di una “polmonite non identificata”. La richiesta dell’Oms… L’Organizzazione mondiale della sanità, l’Oms, che all’epoca del Covid era stata criticata per non essersi mossa tempestivamente e per aver evitato inizialmente di pressare Pechino sulla trasparenza riguardo a ciò che stava accadendo, ha ...