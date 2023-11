Violenza su donne | il Nobel Parisi | “Nella storia di Ipazia il patriarcato che sopravvive nei femminicidi di oggi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 novembre 2023) La scienziata e filosofa greca "fu uccisa perché donna che non sapeva stare al suo posto, aveva vita pubblica e posizioni pubbliche" ha detto il fisico al convegno all'Accademia dei Lincei La scienziata e filosofa greca "fu uccisa perché donna che non sapeva stare al suo posto, aveva vita pubblica e posizioni pubbliche" ha detto il fisico al convegno all'Accademia dei Lincei Anche nell'antichità non sono mancati i "" checombattiamo ed è un esempio quello di"una scienziata che venne uccisa anche perché era una donna che non sapeva stare al suo posto, era una donna che aveva una vita pubblica, che prendeva posizioni pubbliche","è un esempio di una mentalità patriarcale antichissima cheanche adesso come si vede dai tantiche ...