Violenza su donne | il Nobel Parisi | “Nella storia di Ipazia il patriarcato che sopravvive nei femminicidi di oggi”

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) – Anche nell'antichità non sono mancati i "" checombattiamo ed è un esempio quello di"una scienziata che venne uccisa anche perché era una donna che non sapeva stare al suo posto, era una donna che aveva una vita pubblica, che prendeva posizioni pubbliche","è un esempio di una mentalità patriarcale antichissima cheanche adesso come si vede dai tantiche ancora registriamo". A rilevarlo è stato ilper la Fisica, Giorgio, aprendo la due giorni di studio che,e domani, l'Accademia dei Lincei ha voluto "consacrare" e interamente dedicare a. Scienziata vissuta ad Alessandria fra IV e V secolo,visse in quel ...