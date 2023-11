“Vinto grazie alla magia” | giallo Champions | accusa assurda

Leggi su rompipallone

(Di martedì 28 novembre 2023) La vicenda al limite dell’incredibile è avvenuta a margine di un match di: l’Sembra una storia tratta da un episodio di un anime calcistico come Holly e Benji o Inazuma Eleven, ma quello che vi stiamo per riportare è avvenuto per davvero a Marrakech, in un match che ha visto scontrarsi i Jwaneng Galaxy e i padroni di casa del Wydad AC. Il contesto era laLeague africana, dove le due squadre si sfidavano all’interno del gruppo B della competizione, con la squadra ospite che ha portato a casa i 3 puntia un 1 a 0 di corto muso, come direbbe un allenatore celebre. I Galaxy hanno fatto una partita cinica, mettendo in saccoccia i primi 3 punti nella competizione e sfruttando una delle poche occasioni concesse dai padroni di casa, con il Wydad che ha chiuso la ...