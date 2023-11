VIDEO – Verona-Lecce 2-2 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 novembre 2023), posticipotredicesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi. PARI CHE NON SPOSTA –2-2 nel posticipotredicesima giornata diA. Pareggio che non risolve i tanti problemi del, senza vittorie dalla seconda giornata. Un errore in uscita di Isak Hien alla mezz’ora libera Rémi Oudin, splendido destro da circa venticinque metri ein vantaggio. Poco dopo Lameck Banda si inserisce centralmente, ma Lorenzo Montipò gli nega il raddoppio. Al 41? sbaglia l’uscita dal basso anche ...