VIDEO Vento forte su Salerno | si spezzano due alberi | disagi nei pressi della scuola Gatto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Potevano essere molto più gravi le conseguenzecaduta del grosso albero avvenuta alle prime luci dell’alba questa mattina nel quartiere di Pastena neielementare Alfonso, in via Francesco Gaeta. Poco prima delle sette una piccola tromba d’aria ha attraversato il quartiere di Pastena finendo per travolgere l’albero situato neidell’ingressoelementare. È stato necessario l’interdei vigili del fuoco fuoco che con mezzi meccanici hanno lavorato per poter rimuovere l’albero che invadeva buona parte del marciapiede e anchecarreggiata. Per fortuna non ci sono stati danni ulteriori. Un altro albero ma di dimensioni minori è stato ...