VIDEO – Inzaghi e Carlos Augusto | le parole alla vigilia di Benfica-Inter

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 novembre 2023) Domani, match valido per la quinta giornata di Champions League nel girone D. In conferenza stampa hanno parlato Simone. Di seguito ilcon le lorodi, penultima partita nel girone D di Champions League. I nerazzurri, già qualificati, puntano a Lisbona ad ottenere i tre punti per poi giocarsi il primo posto del gruppo contro la Real Sociedad nella sesta e ultima gara. I lusitani, già fuori dChampions League, cercano però una qualificazione quantomeno in Europa League. A tal proposito sia Roger Schmidt che Morato hanno parlatodel match. Per ...