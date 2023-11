VIDEO – Inter | serenità prima del Benfica | Cuadrado in sintonia!

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 novembre 2023) L’domani sfiderà ila Lisbona con la qualificazione agli ottavi di Champions League già in tasca e Inzaghi sta infatti pensando a un ampio turnover. In attesa della conferenza stampa del tecnicoista che si terrà alle ore 20 e che potrete seguire su-News.it, Lautaro Martinez e compagni hanno svolto l’ultimo allenamentodel match:sta bene e si vede– L’di Simone Inzaghi, con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League già conquistata, domani affronterà ila Lisbona. La squadra nerazzurra,della partenza in direzione del Portogallo, ha svolto l’ultimo allenamento ad Appiano Gentile. Ancora assenti Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni, ...