VIDEO – Inter | out Dumfries col Benfica La probabile formazione | TG Flash IN

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 novembre 2023) Il TG di-News.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO ? È vigilia di. Inzaghi, che parlerà in conferenza accompagnato da Carlos Augusto questa sera alle 20, per la trasferta di Lisbona dovrà fare a meno di, fermatosi per un affaticamento muscolare. In compenso recupera Sanchez che torna a disposizione per unain cui Il tecnico dovrebbe fare un ampio turnover. Spazio anche alle parole di Marotta, sui rinnovi e gli obiettivi stagionali. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento ...