Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2023 ore 20 | 30

(Di martedì 28 novembre 2023) NOT. 20:20 SUL GRA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE CASSIA E BOCCEA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRANINA ED APPIA IN VIA CASILINA SI RALLENTA ALTEZZAA BORGHES9IANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA SULLA STRADA STATALE PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE CODE ALTEZZA POMEZIA SUD DIREZIONE LATINA MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA ALTEZZA PAVONA DIREZIONE CECCHINA SERVIZIO REGOLARE DEI MEZZI SPARGISALE E SPAZZANEVE NELLE STRADE INTERESSATE A CURA DI ASTRAL SPA RICORDANDO L’OBBLIGO DI CATENE A BORDO O GOMME INVERNALI PER VIAGGIARE IN SICUREZZA Servizio fornito da Astral