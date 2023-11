Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023) 15.20 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE LAURENTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TIBURTINA ETERAMO SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DEI CASTELLINI A POMEZIA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE PAVONA TRA VIA COLLE FIORITO E LA VIA DEL MARE DIREZIONE CECCHINA IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO ...