Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2023 ore 12 | 30

(Di martedì 28 novembre 2023)DEL 28 NOVEMBREORE 12.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A1FIRENZE 2 KM DI CODE PER INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE DIREZIONE FIRENZE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’ SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULA CASSIA CODE TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI PER IL TARSPORTO MARITTIMO CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE, NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE UNITÀ VELOCE FORMIA-VENTOTENE ORE 15.30 E FORMIA-PONZA ORE 14.30 INFINE, PER IL TRAPORTO FERROVIARIO LINEANAPOLI VIA CASSINO LA CIRCONE È FORTEMENTE RALLENTATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER GUASTI A ...