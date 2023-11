Via libera in Cdm al decreto energia | cosa prevede

Leggi su notizie

(Di martedì 28 novembre 2023) Il governo guidato da Giorgia Meloni ha dato il viain Cdm ale le dure reazioni da parte delle opposizioni. Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 27 novembre, a Palazzo Chigi è andato in scena un Consiglio dei ministri con diversi temi sul tavolo. Inutile dire che i fari erano puntati sul, che il governo ha deciso di approvare all’unanimità. Nel provvedimento, come riportato dall’Adnkronos, c’è l’addio definitivo al mercato tutelato.il nuovo– Notizie.com – © AnsaNessuna proroga, quindi, come si era ipotizzato nei giorni scorsi, ma tutti i contratti entro il prossimo 10 gennaio dovranno passare al mercato libero. ...