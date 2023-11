Via libera del Cdm alle ‘pagelle’ per i giudici | giustizia resta tema caldo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 novembre 2023) Dopo le dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto scoppia intanto la polemica Dopo le dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto scoppia intanto la polemica Laundopo le dichiarazioni di Guido Crosetto sulla magistratura. Il ministro della Difesa sarà ascoltato in Antimafia e si attende la calendarizzazione dell'audizione: nella riunione di oggi i membri della commissione parlamentare d'inchiesta decideranno la data. Intanto, però, nel Consiglio dei ministri di ieri il governo ha varato due decreti legislativi in materia di ordinamento giudiziario. Il primo riguarda la disciplina dell'ingresso in magistratura e le valutazioni sulla professionalità delle toghe. Sfumata l'ipotesi di test psico attitudinali per l'ingresso in magistratura, il Cdm ha dato il via ...