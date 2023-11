“Vi presento la nuova inquilina” Grande Fratello | l’annuncio e tutti sorpresi | “Perché lei”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 28 novembre 2023) Lunghi blocchi dedicati al travagliato triangolo, in continua trasformazione, nato a Temptation Island tra Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. I primi due erano fidanzati da oltre cinque anni e vivevano insieme da quattro. La tentatrice ha vinto sull’ex ma adesso l’altra è di nuovo in vantaggio. Per il2023 è arrivato il momento di far entrare anche la terza incomoda come concorrente. Quando? Non poteva aspettarsi di meglio Alfonso Signorini che non nasconde mai la sua sfrenata passione per gli intrighi più tormentati e per la zizzania che semina per sua stessa ammissione. D’altra parte il gossip è la sua vita, della sua carriera e dunque ci sguazza anche come conduttore del2023 e Pier Silvio Berlusconi evidentemente non disdegna. Dopo Perla Vatiero e Mirko Brunetti, pure ...