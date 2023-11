Vessa la moglie da tempo | oggi l’ha minacciata con la pistola | un vicino chiama il 112 | il figlio fa ritrovare l’arma

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 novembre 2023) Accecato dalla gelosia, sembra chesse e maltrattasse lada almeno tre anni, mal’uomo è arrivato al punto di minacciarla brandendo una. Un delirio di terrore e violenza, quello vissuto dalla donna a Montecatini, che andava avanti almeno dal 2020. E che ha avuto fine solo, con l’arresto del marito violento. Montecatini, minaccia di morte lacon una: arrestato 51enne Probabilmente le urla che provenivano da quell’appartamento non erano una novità: ma forse, in questi giorni in cui l’orrore della violenza sulle donne deflagra dal nord al sud del Bel Paese, rilanciato dalla cronaca e dal dibattito che infiamma i palinsesti televisivi, quelle grida stavolta hanno fatto la differenza. E hanno indotto una ...