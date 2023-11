Oggi 24 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

... di lui non si è più saputo nulla 1989 - In Cecoslovacchia tutto ildel partito comunista ...Pantelleria è stato inserito nella lista dei Patrimoni orali e immateriali dell'umanità dell'. .

Vertice Unesco a Napoli: «L'arte decisiva per le nuove sfide» ilmattino.it

Napoli ospita la Conferenza Unesco per la tutela del Patrimonio Artribune

"Lo spirito di Napoli", al via il vertice Unesco sul patrimonio culturale

Tutela dei centri storici e cultura come chiave per la diplomazia tra i temi dell'incontro dei 194 delegati, per la tre giorni a Palazzo Reale ...

Spazio pubblico, turismo di massa e università: il caso Venezia

“Venezia come Boston” disse il sindaco Luigi Brugnaro come programma per la sua idea di una Venezia fortemente universitaria: una vocazione recente, se si pensa che la vicina Bologna ha aperto il suo ...