Venezia | ecco il vademecum per convivere pacificamente con i gabbiani

Svelato oggi in Comune dal sindaco Brugnaro il calendario in cui verrà richiesto il contributo d’accesso: i ponti di primavera e i weekend di inizio ... (repubblica)

Spelacchio avrà una nuova casa quest’anno e Piazza Venezia a Roma resterà almeno per adesso senza albero di Natale . E’ questa l’ultima notizia ... (funweek)

Roma - l’albero di Natale "trasloca" da Piazza Venezia : ecco perché

I lavori per la Metro C a Piazza Venezia che, oggi, è un cantiere a cielo aperto, costringono a scegliere un'altra collocazione per il tradizionale ... (ilgiornale)