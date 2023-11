Velo islamico al lavoro | potrà essere vietato negli uffici della Pubblica amministrazione Lo ha stabilito la Corte Ue

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Indossare copricapi religiosi continua a suscitare dibattiti e cause giudiziarie. Le pubbliche amministrazioni da ora potranno vietare alla totalità dei propri dipendenti di indossare indumenti, oggetti e simboli religiosi sul luogo di. Lo haladi Giustizia Europea, esprimendosi sul caso di una donna in Belgio alla quale era statodi indossare ilper "osservare il principio di neutralità". Un divieto di questo tipo, hanno specificato i giudici di Lussemburgo, "non è discriminatorio se viene applicato in maniera generale e indiscriminata a tutto il personale dell'e si limita allo stretto necessario".