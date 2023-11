Vasco Live 2024 – Aggiunta una data al tour di Vasco Rossi

(Di martedì 28 novembre 2023)torna ad esibirsi dal vivo anche nell’estate del. Oltre alle date iniziali, è stato aggiunto un altro appuntamento a Bari. Ecco dove, quando e come acquistare i biglietti.– Quattro date a Bari Dopo il successo deldidello scorso anno e a grande richiesta, alle 3 date annunciate inizialmente per Bari, si aggiunge quella del 29 giugno. Portando così a 4 il numero di concerti a Bari del, per l’ambasciatore della “Puglia creativa”. Lo show di Bari sarà chiusura ...

Eventi a Giugliano - in piazza Matteotti live della tribute band di Vasco Rossi

VASCO ROSSI annuncia il quarto concerto a BARI [Info e biglietti]

Rossi annuncia un nuovo concerto per ildi giugno 2024. A grandissima richiesta si aggiunge il 29 giugno, per un totale di 4 concerti a Bari, stadio San Nicola, per l'ambasciatore della "Puglia creativa". Un imperdibile show a ...

VASCO LIVE - POKER A BARI CON 4 DATE! 29 GIUGNO STADIO ... Vasco Rossi

Vasco Rossi, poker a Bari! Aperta una nuova data allo Stadio San ... Radio Italia

Ultimissime Inter LIVE: Zhang assente in tribunale per la causa di China Construction Bank | OneFootball

Ultimissime Inter: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Vittoria per l’Inter Femminile di Rita Guarin ...

Vasco Rossi, poker a Bari! Aperta una nuova data allo Stadio San Nicola

Dopo il settebello a San Siro, per “ Vasco Live 2024 ” ci sarà anche il poker a Bari. A grande richiesta, infatti, Vasco Rossi ha appena annunciato la quarta data allo Stadio San Nicola, in programma ...