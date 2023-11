Variazioni di Bilancio | 2 milioni e 710mila euro per l’acquisto delle Piscine Italcementi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 novembre 2023) Bergamo. Un ordine del giorno contro la violenza sulle donne presentato dalla maggioranza ma rinviato per essere condiviso con la minoranza, al fine di produrre un testo unico, ma anche una serie didi, spiegate in aula da Sergio Gandi, vice sindaco e assessore al, dove spicca, tra le varie voci, l’investimento, a titolo sul 2023, di 2per l’acquisizione del ramo d’azienda, passata da Bergamo Infrastrutture al Comune. Un’operazione finanziaria che non comporta un reale esborso ma che va incasellata nel testo della variazione, nella quale il Comune, socio unico della struttura, diversamente dal 2017, in cui avvenne l’esatto contrario, diminuisce il numero ...