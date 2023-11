(Di martedì 28 novembre 2023) Condanne peredalla banda arrestata unfa a. Tre condanne con rito abbreviato e due patteggiamenti fino a 9 anni e 8 mesi di reclusione disposte dal Gup del Tribunale di Monza. Le vittime, costrette a pagare cifre esorbitanti, subivano minacce verbali e fisiche, se non si saldava il debito. ...

È in corso, a Isola Capo Rizzuto (Crotone), un'operazione della polizia per l'esecuzione di 11 provvedimenti di fermo. Sono un centinaio i poliziotti ... (tg24.sky)

'Ndrangheta - 11 arresti a Isola Capo Rizzuto per usura ed estorsione

Tassi d'usura fino al 1.400% : Quattro denunciati a Chieti per estorsione e truffa

Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Alle prime ore di questa mattina 25 novembre, la ... (noinotizie)

Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Alle prime ore di questa mattina 25 novembre, la ... (noinotizie)

Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato ... (noinotizie)

Condanne per Usura ed estorsione alla banda arrestata un anno fa a Limbiate . Tre condanne con rito abbreviato e due patteggiamenti fino a 9 anni e 8 ... (ilnotiziario)

Regione Piemonte scende in campo contro l'usura: 1.5 milioni di fondi

...E' stata infatti approvata all'unanimità in Commissione Legalità la proposta di Dgr per il "Fondo regionale 23 - 25 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell', dell'e del ...

Limbiate, cinque persone davanti al giudice per usura ed estorsione Il Saronno

Usura ed estorsione, condannati i 5 arrestati un anno fa a Limbiate Il Notiziario

Giuseppe Milazzo: «Dj Miki mi minacciò di morte anche dopo l'arresto»

Le accuse di estorsione e usura all'ex dj di Studio 54, Luciano Di Marco Pernice. In aula la testimonianza dell'imprenditore-vittima che si era fatto prestare denaro ...

Maxi giro di usura a Limbiate, condanne da uno a quasi dieci anni

Maxi giro di usura a Limbiate, condanne da uno a quasi dieci anni. Due patteggiamenti e tre imputati giudicati con rito abbreviato: nel blitz sequestrati soldi, assegni, orologi Rolex ...