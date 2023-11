Usa la piastra per capelli in treno | scatta l’allarme antincendio | linea Grosseto-Roma bloccata

(Di martedì 28 novembre 2023) Gesto sconsiderato o atto voluto? Sta di fatto che il gesto di una ragazza, usare inunaper, ha fattoree ha di conseguenza mandato in tilt ile tutta la circolazione ferroviaria sulla. E’ successo sabato 25 novembre 2023. Frecciarossa in ritardo, il ministro Lollobrigida fa fermare ilper scendere a Ciampino La ricostruzione della vicenda: il fumo dellaperfareAndiamo con ordine. Sono circa le ore 13. Una ragazza sale suldellaFL5, la ...

Si fa la piastra, manda in tilt il sistema antincendio e il treno si blocca

Ha deciso di farsi laper i capelli mentre viaggiava su un treno regionale, il Rock 4125 della linea FL5. I fumi ... Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Romala ...

Usa la piastra per i capelli in treno e blocca la linea ferroviaria: l'incidente sulla Grosseto-Roma ilmessaggero.it

Usa piastra per capelli sul treno regionale, scatta allarme antincendio Corriere Roma

Quel diamante "maledetto" e la leggenda nera dietro "Hope"

La superstizione vuole che il meraviglioso diamante “Hope” sia “il più maledetto al mondo” e causa di rovina per chiunque ne venga in possesso ...

Usa la piastra per i capelli in treno e blocca la linea ferroviaria: l'incidente sulla Grosseto-Roma

La presa sotto al sedile non le serviva per ricaricare il cellulare ma per passarsi la piastra sui capelli. Ed è stato per questo, per il fumo che inevitabilmente si è diffuso ...