Urso ad Abu Dhabi per consolidare il Corridoio Indo-Mediterraneo

(Di martedì 28 novembre 2023) “Il rinnovato rapporto tra Italia ed Emirati Arabi Uniti sul piano politico, industriale e commerciale è una grande occasione per i nostri Paesi per incrementare le sinergie e gli investimenti”, ha spiegato Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, al termine della la tappa negli Emirati Arabi Uniti con cui si è chiusa la missione di tre giorni nella penisola del Golfo, che ha toccato anche Qatar e Arabia Saudita. “Siamo consapevoli della necessità di realizzare una collaborazione strategica sulla connettività globale, anche al finela ‘Via del Cotone’ tra Italia, Emirati Arabi Uniti e, in prospettiva, con l’India”, ha aggiunto con riferimento aleconomico India-Medio Oriente-Europa a guida statunitense lanciato a margine del G20 di Nuova Delhi, in India, a settembre. Negli Emirati, ...