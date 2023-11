Update sulle condizioni di MJF

Leggi su aewuniverse

Come ormai noto, l'attuale campione mondiale AEW, MJF, si è infortunato sia all'anca che alla spalla, durante il main event di Full Gear, dove ha sconfitto Jay White. Il campione si è sottoposto a risonanza magnetica che ha confermato la rottura del labbro della spalla sinistra. MJF non lotterà nelle prossime settimane, pur apparendo a Dynamite per proseguire la storyline con Adam Cole e la faida contro Samoa Joe. Maxwell e Joe si affronteranno il 30 dicembre a Worlds End, ed il campione in carica dovrebbe essere in grado di recuperare per quella data.