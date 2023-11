Uomini e Donne | Puntata Di Oggi | Ida Smaschera Ermes!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 28 novembre 2023)di: Ermes, ex pretendente di Roberta, arriva in studio per Ida, ma lei lodicendo che anche suo fratello si era presentato per corteggiarla! Nellaquotidiana di, Ida ha mandato via Ermes, ex pretendente di Roberta, dicendo che era andata a conoscerla anche il fratello. Spazio poi a Gabriella e al Trono Classico.di: arriva Ermes per Ida, lei lo manda via! Lasi apre con l’ingresso dei tronisti, compresa ovviamente Ida. Quest’ultima se la prende subito con Roberta, la accusa di essere come il prezzemolo in riferimento al fatto che ha iniziato una frequentazione con Marco ...