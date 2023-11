Uomini e Donne | Ida sbugiarda Ermes | Anche tuo fratello vuole conoscermi! E resta colpita da David VIDEO

(Di martedì 28 novembre 2023) Nella puntata di, in onda oggi su Canale5, Ida Platanoun corteggiatore e neda un altro,. Ecco cosa è successo!

Uomini e Donne - flirt in corso tra Matteo Ranieri e una dama del Trono over? L’indiscrezione

Uomini e Donne - ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne in delirio - torna l’ex di Ida Platano ed esce con Roberta

Uomini e Donne, Ida sbugiarda Ermes: "Anche tuo fratello vuole conoscermi!". E resta colpita da David

La nuova puntata diriparte dalla fine di quella di ieri, lunedì 27 novembre, con Emanuela delusa da Marco Antonio che ha accettato di uscire a cena con Roberta Di Padua . La puntata del dating show di ...

Lunedì 27 novembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

"Uomini e Donne", Roberta Di Padua al centro di un nuovo triangolo TGCOM

24liveSchool, stop alla violenza contro le donne

In questi giorni si parla in tanti articoli di cronaca del femminicidio di Giulia Cecchettin, una ragazza ventiduenne, uccisa dal suo ex fidanzato con diverse coltellate. Martedì 21 novembre tutte ...

10 libri femministi da regalare a Natale

“Donne, razza e classe” di Angela Davis Uscito per la prima ... Un autore maschile che ci illustra come il principale inganno che la società crea nei pensieri e nei gesti degli uomini è l’illusione ...