Unieuro | 70 assunzioni di Addetti e Cassa e Magazzinieri

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 novembre 2023) L’azienda ricerca personale per i punti vendita presenti in Italia, la più grande catena italiana di elettronica di consumo e di elettrodomestici, assumerà 70 nuove figure affidabili, con talento e voglia di crescere, capacità organizzative, analitiche e di problem solving, energia e determinazione, forte orientamento alla relazione e all’accoglienza dei clienti e ai risultati, determinazione nel lavoro, passione per il settore elettronica di consumo e per gli elettrodomestici. Le figure ricercate riguardano soprattutto/e, i quali dovranno gestire le diverse modalità di pagamento e della, gestire le note di credito, monitorare e smistare le telefonate in entrata;/e Vendita, i quali dovranno allestire gli spazi espositivi, monitorare la merce in arrivo e le scorte, ...