Unfaithful – L’amore infedele | la spiegazione del finale del film di Adrian Lyne

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 28 novembre 2023) Uscito nelle sale nel 2002,, remake americano del francese Une femme infidèle di Claude Chabrol, si è fatto notare soprattutto per la performance di Diane Lane, candidata all’Oscar per il suo ruolo di moglie fedifraga, e per il suo essere il ritorno del regista ingleseai territori del thriller erotico (e la sua terza incursione nel tema del tradimento coniugale). Un ritorno in più di un senso, poiché anche questa volta, come gli era già capitato nel 1987, il cineasta ha dovuto fare i conti con le esigenze della produzione che non sempre coincidevano con la sua visione artistica. Proviamo a chiarire come con la nostradeldi. ...