Una speciale boy band a ‘Supertele’ | Calcutta | Pardo | Ferrara e Toni sulle note di ‘2minuti’

(Di martedì 28 novembre 2023) Lunedì 27 novembre – durante Supertele – Leggero come un Pallone, il Monday show di DAZN – è salita sul palco unad’eccezione che ha visto il cantantealla tastiera, accompagnato da Pierluigiin versione frontman, Ciroe Luca Toni come chitarristi, esibirsi sulledi 2minuti, il singolo estratto dal nuovo album Relax che domina le classifiche italiane dalla sua release e da ieri Disco D’Oro certificato FIMI. LEGGI ANCHE: Cannavaro, Toni e Materazzi: «Vincere il Mondiale ci ha reso leggende» Un mix sorprendente che unisce in una performance inedita la scena indie contemporanea, una voce storica della telecronaca italiana ad alcune delle leggende del calcio italiano. L’esibizione anticipa l’attesissimo e tutto esaurito inizio del tour che vedrà il cantautore nei ...