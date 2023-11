“Una legge per l’home restaurant” La richiesta

Leggi su noinotizie

(Di martedì 28 novembre 2023) Di seguito il comunicato: Dal 2017 è tutto fermo a livello legislativo mentre il settore della ristorazione casalinga supera le 20 mila aperture in Italia. A dirlo Gaetano Campolo Ceo della HomeHotel srl leader nel settore con oltre 1000 Homeregolari iscritti sulla piattaforma e disponibili in qualsiasi momento per farvi vivere un esperienza di social eating, nonostante il vuoto normativo, chiosa il CEO della startup HomeHotel presente in 300 località italiane. Nonostante sia tutto fermo al 2017 con il ddl homefortunatamente bocciato dall’Antitrust, il settore Homevive in assenza digrazie all’articolo 41 della Costituzione Italiana che tutela l’iniziativa economica privata anche in assenza di...