Un treno travolge un camion | due morti

(Di martedì 28 novembre 2023) Un epilogo tragico accaduto nel cosentino, con il mezzo pesante che era rimasto bloccato sui binari e non è riuscito a togliersi Un bilancio tragico. Unha travolto unche era rimasto bloccato sui binari e non riusciva più a ripartire. Ilarrivava a tutta velocità e non ha potuto fermarsi. Immagini di repertorio di unche ha travolto unm (Ansa Notizie.com)È di dueil bilancio, ed è ancora provvisorio, di un terribile scontro tra unregionale, che viaggiava tra Sibari a Catanzaro, e un. Il terribile scontro è avvenuto lunga la linea ed esattamente a Thurio, nel comune di Corigliano-Rossano, sullo Ionio cosentino. L'articolo proviene da Notizie.com.

Nessuno dei vagoni delha subito conseguenze a causa dell'incidente e, dunque, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. Il conducente del camion viaggiava da solo a bordo del mezzo. Il ...

I conducenti di un treno e di un camion sono morti nello scontro tra i due mezzi avvenuto, per cause in corso d'accertamento, in località «Thurio» di Corigliano Rossano, ...

Secondo le prime informazioni il camion sarebbe rimasto bloccato sui binari dopo aver attraversato un passaggio a livello e sarebbe poi stato travolto dal treno in transito. Entrambi i mezzi hanno ...