Un tatuaggio ultrasottile può riprodurre la sensazione del tatto

Leggi su agi

(Di martedì 28 novembre 2023) AGI - Un dispositivoindossabile, in grado diladel tocco in modo localizzato. È questo il nuovo dispositivo sviluppato dai ricercatori dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT) all'interno del Center for Materials Interfaces, a Pontedera, e descritto in una recente articolo sulla rivista Advanced Electronic Materials. Ilè uno dei sensi principali e toccare ciò che ci circonda, e percepire sensazioni tattili provenienti da stimoli esterni, è infatti una capacità quasi completamente automatica, che fa parte della vita di tutti i giorni e che risulta essenziale per svolgere innumerevoli compiti. Replicare artificialmente le sensazioni tattili potrebbe, quindi, avere molteplici usi, come per esempio ilfeedback sensoriali nelle persone che hanno ...