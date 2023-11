Un segmento con Christian Cage si aggiunge alla card di Dynamite

Leggi su aewuniverse

(Di martedì 28 novembre 2023) È stato annunciato unconper mercoledì sera ad AEW. Dopo la sfida lanciata da Adam Copeland per il TNT Title,risponderà al suo amico-rivale. Lavedrà anche Bryan Danielson in veste di commentatore speciale, e 3 match del Continental Classic, Gold League: Swerve Strickland vs Jay White, Jon Moxley vs Jay Lethal, e Mark Briscoe vs Rush. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.