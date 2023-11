Un Professore 2 | anticipazioni del 30 novembre | Simone sospeso | Dante peggiora

Leggi su velvetmag

(Di martedì 28 novembre 2023) Un2 prosegue con la seconda puntata, in onda in prima serata su Rai Uno il prossimo giovedì 30. La serie avrebbe dovuto fare inizialmente il suo debutto giovedì 16, per poi slittare di una settimana. Di seguito, ecco le. Dopo una lunga attesa, Un2 ha fatto il suo debutto in prima serata su Rai Uno lo scorso giovedì 23. Al suo debutto, la serie ha riscosso un buon successo di pubblico, raccogliendo una media di 3.530.000 spettatori pari al 19.3% di share (primo episodio a 3.879.000 pari al 19% e secondo episodio a 3.248.000, con il 19.6%). Un risultato sufficiente per accaparrarsi la fascia del prime time, seppur al di sotto della media della precedente stagione, che ha chiuso 4.699.000 telespettatori, pari al 23% di ...