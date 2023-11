Un effetto domino tutto cyber

Leggi su panorama

(Di martedì 28 novembre 2023) “Qualcuno potrebbe essere costretto ad andare a dormire in albergo”. Con queste parole Rob Hailstone, amministratore delegato di Bold Legal Group, ha commentato gli effetti sul mercato delle compravendite immobiliari britannico dell’incidentesubito da CTS, operatore cloud che offre agli studi legali i servizi per la gestione dei contratti. Il fornitore sembra sia stato vittima di un attacco ransomware e di conseguenza molti studi legali si sono visti nell’impossibilità di portare a termine le transazioni, coinvolgendo nel blocco anche tutte le controparti che, pur non utilizzando CTS, sono rimaste vittime indirette dell’aggressione. Il risultato è che ci sono svariate migliaia di cittadini il cui contratto di acquisto della casa si trova in un “limbo digitale”, e pertanto non sono “ufficialmente” proprietari di nulla e non potranno accedere agli immobili. ...