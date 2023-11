Un altro femminicidio | uccisa a 16 anni da due coetanei | poi la scoperta choc

Leggi su tvzap

(Di martedì 28 novembre 2023) – Sono adolescenti le due persone accusate di aver massacrato una ragazza di 16in un parco. I due pare avessero una lista con cinque nomi di persone che intendevano uccidere. Tra queste c’era la vittima dell’omicidio organizzato l’11 febbraio scorso. I suoi presunti assassini pare avessero dunque pianificato ogni dettaglio dell’uccisione. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Filippo Turetta rompe il silenzio dopo la morte di Giulia per la prima volta Leggi anche: Filippo Turetta, la richiesta al cappellano in carcere Brianna Ghey, questo il nome della vittima, era transgender. Nato maschio, da qualche anno viveva e si vestiva come una ragazza. Gli imputati, che ora hanno 16, si sono accusati reciprocamente dell’efferato omicidio, ma la giuria ha chiarito: “La tesi dell’accusa è che gli imputati sono ugualmente ...