Ultime Notizie Serie A | le parole di Marotta e Cairo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 novembre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter,: «Chi più spende più vince non è un’equazione sicura» Giuseppe, dirigente dell’Inter, ha parlato di vari temi ospite dello Sport Industry Talk del Corriere della Sera. Torino,: «Una riforma che non farei mai è quella di modificare le venti squadre diA» Urbano, presidente del Torino, ha parlato all’RCS Sport Industry Talk di vari argomenti a tema economico. Lazio, contro il Celtic è già una finale La Lazio in crisi in campionato torna in Champions League: contro il Celtic una vittoria vuol dire qualificazione, una sconfitta… Milan, questa sera con il Borussia la ...