Ultime Notizie Roma del 28-11-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Il Medio Oriente in primo piano la tregua tra Israele e hamas è stata prorogata Per consentire il rilascio di altri ostaggi e detenuti palestinesi l’ingresso di aiuti nella striscia di Gaza dove la situazione Umanitaria Milano in catasto in vigore da venerdì mattina al accordo negoziato dal Qatar con il sostegno di Egitto e stagioni ti ha consentito finora il rilascio di 50 stati detenuti da Amazon e la striscia di Gaza di 150 giornate in Israele inoltre altri 19 messaggi però tu lavoratori stranieri sono stati rilasciati da Mantova al di fuori di questo accordo che in linea di principio sarebbe dovuto durare 4 giorni fino alle prime ore di oggi in tanti capi della zia del mondo sono oggi in Qatar per un incontro che l’autorità di Doha che mediano ...