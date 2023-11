Ultime Notizie Roma del 28-11-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il conflitto in Medio Oriente un’apertura di giornale liberati durante la notte 33 detenuti palestinesi sono usciti dalla prigione italiana a bordo di un bus della Croce Rossa e la contropartita prevista dal bordo per il rientro a casa di altri 15 ostaggi rilasciati nelleore da Marte la tregua è stata prorogata di altri due giorni verranno rilasciati i 20 ottavi in cambio di 60 prigionieri palestinesi Intanto il segretario alla difesa americano le d’austin ha parlato con il suo omologo israeliano per avere un aggiornamento sul recupero degli ostaggi e sulla pausa operativa delle forze di difesa iraniana Gazza ferma il pentagono osseina ribadito che gli aiuti umanitari calza di aumentare invitata ad evitare di spendere il conflitto ...