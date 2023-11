Ultime Notizie Roma del 28-11-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente gli asterina di giornale La tregua tra Israele e hamas è stata prorogata Per consentire il rilascio di altri ostaggi e detenuti palestinesi l’ingresso ti aiuti nella striscia di Gaza dove la situazione Umanitaria rimane catastrofica in vigore da venerdì mattina l’accordo negoziato dal Qatar con il sostegno di Egitto e Stati Uniti ha consentito finora il rilascio di 50 stati detenuti da ammazzare la striscia di Gaza di 150 palestinesi imprigionati nei inoltre altri 19 stati per lo più lavoratori stranieri sono stati lasciati da Massimo al di fuori di questo accordo che in linea di principio sarebbe dovuto durare 4 giorni fino alle prime ore di oggi Intanto i capi della zia dello stato e sono oggi in Qatar incontro gratuita di Doha che mediano l’accordo sul rilascio degli ...