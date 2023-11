Ultime Notizie Roma del 28-11-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno essere in primo piano liberati durante la notte 33 detenuti palestinesi sono usciti dalla prigione italiana a bordo di un bus della Croce Rossa e la contropartita prevista dall’accordo per il rientro a casa 11 ottaggi Villa stati nelleore da Marte la tregua è stata prorogata di altri due giorni verranno rilasciati i 20 ostaggi in cambio di 60 prigionieri palestinesi Intanto il segretario alla difesa americano Leida Ho parlato con il suo omologo israeliano per avere un aggiornamento sul recupero degli ostaggi cooperativa delle forze di difesa israeliane a Garda ferma il pentagono Austin Ha ribadito che gli aiuti umanitari a casa devono aumentare invitata devi rispondere il conflitto attuale in Italia la cronaca è stato un interrogatorio lampo ...