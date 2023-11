Ultime Notizie Roma del 28-11-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’interrogatorio di garanzia di Filippo Torretta nel carcere di Verona si è concluso Dopo circa mezz’ora il giovane ha messo l’omicidio di Giulia cecchettin rilasciando dichiarazioni spontanee al GIP Benedetta Vitolo che confermano quelle rese alla polizia tedesca il 21enne si inoltra balzo della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio col giudice col PM Andrea Petroni titolare del fascicolo presente anche legale ragazzo Giovanni Caruso Torretta pianto di fronte agli inquirenti Standa l’ordinanza cautelare accusato di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva terminata e di sequestro di persona una donna di 76 anni è stata uccisa a colpi di mazza da baseball nel centro di Salsomaggiore Terme in provincia di Parma la vittima di nazionalità ...