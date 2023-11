Ultime Notizie Roma del 28-11-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio si è concluso dopo mezz’ora l’interrogatorio di garanzia di Filippo Turetta il 22enne accusato dell’omicidio di Giulia cecchettin da sabato rinchiuso nel carcere Montorio di Verona la breve durata del colloquio a tenere che il giovane non abbia risposto alle domande avvalendosi della facoltà di non rispondere non si sa ancora se abbia o meno rilasciato dichiarazioni spontanee illegale non è ancora uscito dal carcere raccordo per prorogare di altri due giorni la tregua tra Israele e hamas a Gaza che sarebbe scaduta stamattina in cambio di 20 ostaggi saranno scarcerati i 60 palestinesi sono arrivati ai 30 prigionieri lasciati Nell’ultimo giorno Dario per i The carcerarie israeliane a Tel Aviv è di 11 ostaggi liberati da Massa blinken si recherà in Israele cisgiordania ...