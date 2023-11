Ultime Notizie Roma del 28-11-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Filippi accusato dell’omicidio del ex fidanzata Giulia cecchettin di prepara l’interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Venezia Benedetta Vitolo previsto questo oggi Ieri ha avuto un colloquio corso legale Giovanni Caruso per delineare la strategia difensiva la difesa non ha intenzione di chiedere il riesame nel frattempo il 22enne per forza i primi giorni nel carcere di Montorio Verona sempre sorvegliata a vista dagli agenti della polizia penitenziaria essendo un detenuto a rischio suicidio il giovane ha chiesto libri per poter studiare ansiolitici per dormire anche il prezzo desiderio di vedere i suoi genitori ma non potrà farlo prima del faccia a faccia con il giudice ha detto cronaca tragico incidente stradale sulla Statale 100 Taranto Bari 4 persone sono morte ...