Ultima sconfitta fatale | UFFICIALE | salta la panchina in Italia

Leggi su rompipallone

(Di martedì 28 novembre 2023) L’è stataper l’allenatore. La società ha deciso per l’esonero immediato, allontanando il tecnico.È un dato di fatto che il nostro movimento calcistico tratti gli allenatore un po’ come viene, magari senza dare il tempo di portare un certo tipo di ideologia. Succede e continuerà a succedere, per questo gli esoneri, soprattutto in questo periodo dell’anno sono all’ordine del giorno. Infatti il periodo invernale è probabilmente l’spiaggia per poter cambiare guida tecnica ad una squadre in difficoltà.Così c’è il tempo per fare meglio e provare a recuperare, anche se tante volte i cambi in corsa portano più guai che altro. Tuttavia questo non è il caso del Brindisi.Infatti la squadra pugliese, tramite una nota, ha comunicato di aver esonerato mister Danucci. Di ...