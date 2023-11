Ue | Mattarella | ' ingresso Paesi Est non ostacoli allargamento a Balcani occidentali' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov. (Adnkronos) - “Il processo di integrazione di Ucraina, Moldavia e Georgia al quale l'Italia guarda con favore, non deve però mettere in secondo piano il processo diaidei, che in questi ultimi tempi hanno fatto grandi sforzi per entrare nell'Unione e le cui legittime aspirazioni non vanno deluse”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso dell'incontro con il Presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel.