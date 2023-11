Ucraina | Unicef | ' 1 781 bambini uccisi o feriti dal inizio guerra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Kiev, 28 nov. (Adnkronos) - Le gravi violazioni dei diritti deiincontinuano, con 1.781 segnalati comedal febbraio 2022. Nel frattempo, i continui combattimenti e il rischio diffuso di mine e ordigni esplosivi espongono la sicurezza deiad un rischio elevato. Scuole e ospedali continuano a essere danneggiati dagli attacchi, interrompendo l'accesso a un apprendimento sicuro e a servizi vitali, tra cui le infrastrutture sanitarie e idriche. Lo scrive il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia () in un comunicato. Il vicedirettore generale dell'per l'azione umanitaria e le operazioni di approvvigionamento, Ted Chaiban, ha concluso una missione di una settimana in, sottolineando l'urgente ...