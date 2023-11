Ucraina, Stoltenberg: "Kiev più vicina che mai alla Nato"

28 nov 08:58: "più vicina che mai alla Nato" Il segretario generale della Nato, Jens, ha dichiarato che l''è più vicina che mai all'Alleanza Atlantica' e che 'continueremo a ...

Guerra d'inverno, la tempesta congela il fronte - Mosca: "Morti 110 soldati ucraini nella zona di Donetsk" - Mosca: "Morti 110 soldati ucraini nella zona di Donetsk" RaiNews

L'escalation. L’inverno lascia al buio l’Ucraina. «Ma no al congelamento della guerra»

La politologa Kuts: troppi morti per accettare lo status quo in cambio dello stop alle armi. Fare concessioni non salva la pace. I bambini deportati in Russia per depredarci del futuro ...

Russia, resta in carcere il giornalista statunitense accusato di “spionaggio”

Il giornalista statunitense Evan Gershkovich, detenuto in Russia, resterà in carcere fino al 30 gennaio. Lo ha stabilito il tribunale di Lefortovski, che ha prolungato di due mesi la custodia cautelar ...